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هارتس:اشتراط اسرائيل الحصول على معلومات عن الأسرى من حماس مُقابل أجهزة التنفّس قمّة السفالة

الخميس 16 أبريل 2020 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس:اشتراط اسرائيل الحصول على معلومات عن الأسرى من حماس مُقابل أجهزة التنفّس قمّة السفالة


القدس المحتلة / سما /


نشر اليوم الخميس الكاتب والمُحلِّل الإسرائيليّ غدعون ليفي، نشر مقالاً في صحيفة (هآرتس) العبريّة قال فيه أنّ اشتراط إسرائيل بتزويد قطاع غزّة بعددٍ من ماكينات التنفس الصناعيّ مُقابِل الحصول على معلومات عن الأسرى المُحتجزين لدى حماس هو قمّة الوقاحة والسفالة والانحطاط.

 وتابع ليفي " لو أنّ الإحساس الإنسانيّ ما زال ينبض في إسرائيل تجّاه سُكّان قطاع غزّة، فإنّه على الأقّل في ظلّ جائحة الـ”كورونا”، لكانت إسرائيل قد ألغت كلّ القيود وفتحت الأبواب على مصراعيهما لتقديم مساعداتٍ اقتصاديّةٍ وطبيّةٍ محدودةٍ للقطاع".

 وبين " أنّه لو أرادت إسرائيل لكانت قد توصلّت في هذه الفترة بالذات إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس" على حدّ قوله.
واستدرك"في إسرائيل، حيث تغيَّر تقريبًا كلّ شيءٍ بسبب وباء الـ”كورونا”، فإنّ شيئًا واحدًا فقط بقي مُغلقًا: حصار غزّ’ ، لافِتًا إلى أنّ كل العالم تغيّر ما عدا السجن الأكبر في العالم، أيْ قطاع غزّة، حيثُ ينتظِرون هناك تفشّي وباء الـ”كورونا” مع 65 ماكينة تنفّسٍّ صناعيٍّ ولكن بدون إمكانية لإجراء فحوصات لأكثر من مليونيْ شخص يسكنون هناك، لأنّ مفاتيح السجن الكبير تتواجد مع السجّان الإسرائيليّ" كما قال.
 

#ليفي #نتنياهو #تنفس صناعي #حماس

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