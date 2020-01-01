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"فيسبوك" تصمم جهازا جديدا لعلاج مرضى كورونا

الخميس 16 أبريل 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" تصمم جهازا جديدا لعلاج مرضى كورونا


وكالات / سما /

أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "فيسبوك" ومديرها التنفيذي، عن مبادرة طبية للمساهمة في علاج فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب زوكربيرغ، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الخميس: "يقوم فريق من الباحثين بجامعة ستانفورد البحثية الأمريكية، بمسابقة الزمن لتصميم وإنتاج جهاز تنفس صناعي رخيص الثمن، يمكن استخدامه لمرة واحدة في علاج مرضى كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضاف: "هدف إنتاج هذا الجهاز أن يتم إنتاجه على وجه السرعة لدعم المرضى في الولايات المتحدة الأمريكية وإمكانية استخدامه في دول أخرى حول العالم".

ولفت المدير التنفيذ لـ"فيسبوك"، إلى أن جهود تصميم هذا الجهاز بدأت، منذ أسابيع، مشيرا إلى أن إنتاج الجهاز يمكن أن يصبح خطوة مهمة لعلاج مشكلة نقص أجهزة التنفس الصناعي، التي يحتاجها مرضى كورونا.

وأوضح مارك زوكربيرغ، أن مركز "بايو هب" الطبي، الذي تدعمه مؤسسته، يعمل مع القائمين على هذا المبادرة.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليوني مصاب، بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من نصف مليون شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 644 ألف مصاب وأكثر من 28 ألف حالة وفاة.

#فيسبوك

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