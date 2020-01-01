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هل تضطر ياسمين صبري لتأجيل حفل زفافها بسبب كورونا؟

الخميس 16 أبريل 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تضطر ياسمين صبري لتأجيل حفل زفافها بسبب كورونا؟


وكالات / سما /

تدرس الفنانة المصرية ياسمين صبري عدم إقامة حفل زفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي كان مقررا بعد عيد الفطر مباشرة، واقتصاره على حفل بسيط في نطاق عائلي ضيق، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتواجه الفنانة وخطيبها أزمة بعد إغلاق الفنادق الكبرى والقاعات، وقطع خطوط الطيران، لذلك قد لا يتمكنان من إقامة حفل زفاف كبير برفقة أهلهما وأصدقائهما، وقد يقتصر الأمر على حفل عقد قران بسيط مع أسرتيهما فقط.

وبحسب مقربين، فقد قالت ياسمين إنه من المحتمل إقامة حفل زفاف بسيط للغاية وسط أسرتيهما.

أما الخيار الثاني أمام الخطيبين، فهو تأجيل الزفاف إلى حين استقرار الأوضاع وعودتها إلى طبيعتها قبل تفشي فيروس كورونا.

#ياسمين صبري #كورونا #حفل زفاف

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