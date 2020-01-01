حاكم أفريقي يتبرع بالخمور للفقراء لحمايتهم من كورونا!

وكالات / سما /

كشفت صحيفة بريطانية النقاب عن تبرع حاكم أفريقي بشحنات ضخمة من "الخمور"، بدعوى حماية الفقراء من فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بأن حاكم "نيروبي" في دولة كينيا، تبرع بحزمة مساعدات ضخمة إلى الفقراء والمساكين لحمايتهم من مخاطر فيروس كورونا، بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الصحيفة أن مايك سونكو، حاكم نيروبي، عاصمة كينيا، أرسل زجاجات من الخمر والكونياك لاعتقاده بأنها ستحمي الفقراء من الفيروس. إضافة إلى كميات كبيرة من حفاضات الأطفال ومعقمات اليد ومنتجات للتنظيف، والكثير من احتياجات الفقراء والمساكين.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن حاكم نيروبي يعتقد أن منظمة الصحة العالمية تقول إن الكحول قادر على قتل كورونا، لذا فإنه يعتقد أن "الكونياك" قد يكون قادرا على مواجهة الفيروس، في حين تؤكد الأبحاث العلمية أن شرب الخمر يضعف جهاز المناعة جدا، بعكس ما يعتقده حاكم نيروبي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.