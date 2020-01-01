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بسبب كورونا.. رجل يرغب بالزواج ويضع "شرطا غريبا"!

الخميس 16 أبريل 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب كورونا.. رجل يرغب بالزواج ويضع "شرطا غريبا"!


وكالات / سما /

تسبب رجل في إثارة دهشة الكثيرين بولاية نيويورك الأمريكية، بعدما أعلن عن رغبته في الارتباط، واضعا شرطا غريبا أرجعه لما يعيشه العالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقام الرجل بتعليق ملصقا على أعمدة الإنارة والأشجار قرب سنترال بارك، كتب فيه "أنه يبحث عن "فتاة خالية من الجراثيم ولائقة صحيا ومناسبة ونظيفة ومهتمة".

وتوصلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إلى الرجل الغامض، والذي قال للصحيفة: "ابتكرت هذه الفكرة للبحث عن شريك في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فيروس كورونا".

وأضاف "أنا أعزب، ومنذ بدء الإغلاق وأنا أتساءل كيف ومتى سيكون من الممكن العثور على شريك مناسب؟ لقد جعل التباعد الاجتماعي أي لقاء صعبا للغاية".

وتابع" "الوقت غير مناسب للمواعدة والعلاقات الاجتماعية، لذلك أسعى إلى علاقة دائمة في هذه الظروف الصعبة".

وأوضح براد أنه تعمد تعليق الملصقات على امتداد المسارات المخصصة للجري، لأنه يريد الارتباط بفتاة رياضية كونه شغوفا بممارسة الرياضة.

وأكد الرجل أن الكثير من الفتيات تواصلن معه، وأبدين رغبة في اللقاء والتعرف عليه.

#كورونا #الزواج

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