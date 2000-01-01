وفاة الرئيس التاريخي لنادي الصداقة

غزة / سما /

توفي جمال أبو حشيش رئيس نادي الصداقة سابقا, مساء أمس الأربعاء, بعد معاناته مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

وتدهورت صحة أبو حشيش منذ العام المنصرم, ما أدى لابتعاده بشكل كبير عن الوسط الرياضي, قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الماضية.

وكان المرحوم لاعبا ومدربا بفريق الصداقة لكرة القدم (الجمعية الإسلامية سابقا), ورئيسا للجنة الرياضية في حركة حماس سابقا، وأحد مؤسسي اتحاد الإعلام الرياضي في فلسطين, كما حصل على شهادات في العديد من الدورات في التدريب والتحكيم بكرة القدم، وكرة السلة.

يشار إلى أن أبو حشيش تولى رئاسة نادي الجمعية الإسلامية حوالي "13 عاما" من عام 2000-2013, وتحققت في عهده نجاحات كثيرة أبرزها حصول فريق كرة القدم على لقب الدرجة الأولى وكأس قطاع غزة والمركز الثالث في دوري الممتازة, بالإضافة إلى تربع فريق الطائرة على لقب الدوري سنوات طويلة, دون نسيان الألعاب الأخرى.