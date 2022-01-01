بنزيما يضع خطة الرحيل عن ريال مدريد

وكالات / سما /

يجهز الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، خطة للرحيل عن قلعة النادي "الملكي" خلال الفترة المقبلة، بعدما استبعد فكرة تجديد عقده من حساباته.

ريال مدريد جدد عقد بنزيما تلقائيا في فبراير الماضي، لمدة عام واحد لينتهي في 30 يونيو 2022، حسب ما أعلن وكيل أعماله كريم جزيري في تصريحات تلفزيونية.

إعلان جزيري جاء مباشرة عقب مباراة الريال ومانشستر سيتي في 26 فبراير التي خسرها الفريق "الملكي" (1-2) في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياغو برنابيو".

خطة بنزيما

صحيفة "آس" الإسبانية أعدّت تقريرا عن بنزيما ومستقبله مع ريال مدريد، وقالت إن المهاجم صاحب الأصول الجزائرية بدأ يجهز لمرحلة "ما بعد الريال".

وأوضحت "آس", أن النجم الفرنسي لا ينوي تجديد عقده في عام 2022 مع ريال مدريد، إذ سيبلغ وقتها "34 عاما"، وسيفضل حينها العودة إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة ناديه السابق ليون.

سياسة ريال مدريد تقوم على عدم التجديد لأكثر من موسم واحد للاعبين الذين تخطوا الـ"30" عاما، وربما يميل بنزيما لرفع الحرج عن إدارة النادي، واتخاذ قرار الرحيل بنفسه.

الصحيفة نفسها أكدت أن اللاعب يميل إلى العودة لصفوف ليون والدفاع عن قميص الفريق مدة موسم واحد فقط، قبل أن يتخذ قرارا بالاعتزال النهائي في سن الـ"35 عاما".

"كورونا" يؤجل التكريم

وحسب الصحيفة، فإن إدارة ريال مدريد لم تعلن التجديد التلقائي لعقد بنزيما، بسبب توقف النشاط الرياضي حاليا في مختلف أنحاء العالم، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

ويسعى مسؤولو بطل أوروبا السابق, لإقامة حفل كبير للاعب داخل أرضية ملعب "برنابيو" وسط حضور جماهيري، ومنحه قميصا يحمل رقم "2022"، موعد انتهاء عقده الجديد، كخطوة لتكريمه على مسيرته المتميزة مع النادي خاصة في آخر موسمين.

مسيرة "ملكية"

بنزيما قدّم مردودا متميزا مع ريال مدريد، على الرغم من تعرضه لانتقادات بسبب إهداره الفرص السهلة بين الحين والآخر، بعدما خاض 501 مباراة رسمية بمختلف البطولات مع الفريق.

وخلال مسيرته الطويلة مع الريال، سجل بنزيما 241 هدفا وساهم بـ119 تمريرة حاسمة، وحقق معه العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.