نائب رئيس برشلونة المستقيل : نيمار سيعود وميسي سيجدد عقده

وكالات / سما /

صرح إيملي روسود نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني المستقيل من منصبه مؤخراً بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق سيجدد عقده قريباً مع البرسا، مشيراً إلى عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بنسبة كبيرة إلى البلاوجرانا.

وأعلن إيملي روسود هو وخمسة آخرين من أعضاء إدارة النادي عن استقالتهم من مناصبهم، وبدأ في شن حرب كلامية عنيفة على خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، مؤكداً أن اتهامات الفساد صحيحة ويمكن إثباتها.

وبالنسبة لموقف ميسي، فإن روسود يعتقد أن النجم الأرجنتيني سيجدد عقده قريباً مع برشلونة بالإضافة إلى عودة نيمار من جديد بعد رحيله عن النادي صيف عام 2017.

وتحدث إيملي روسود حسب شبكة “ESPN” قائلاً “أعتقد أن ميسي وبرشلونة سيتوصلان إلى اتفاق بشأن التجديد، ولكن من أجل التوصل إلى اتفاق، يجب على الطرفين تقديم بعض التنازلات، ولكن سأكون مندهشاً للغاية إذا لم تستمر هذه القصة الجميلة لفترة أطول”.

وأضاف “وبالنسبة لنيمار، أعتقد بأنه من الممكن عودته في الصيف، لا يبدو لي الأمر مستحيلاً على الإطلاق”، بينما أشار أيضاً إلى أن وباء فيروس كورونا قد يكون مفيداً للأندية التي تتطلع إلى شراء اللاعبين في الصيف.