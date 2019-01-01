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تنفيذ "حد الحرابة" بشاب طعن فرقة فنية بموسم الرياض (شاهد)

الخميس 16 أبريل 2020 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنفيذ "حد الحرابة" بشاب طعن فرقة فنية بموسم الرياض (شاهد)


وكالات / سما /

أعلنت السلطات السعودية، تنفيذ "حد الحرابة"، اليوم الخميس، في شخص هاجم فرقة غنائية، أثناء تأدية فقرة فنية في موسم الرياض العام الماضي.

وكان شاب يمني يبلغ من العمر 33 عاما، هاجم بسكين في الـ 11 من تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، فرقة فنية على مسرح في حديقة الملز، بالعاصمة الرياض، وتمكن من إصابة رجلين وامرأة.

وفي حينه تمكنت الشرطة السعودية من إلقاء القبض على المهاجم، وسادت أحاديث في حينه أن الشاب مختل عقلي، لكن السلطات قدمته للمحاكمة، وصدر فيه حكم بالإعدام، وتطبيق حد الحرابة عليه.


وقالت وزارة الداخلية السعودية، إنها نفذت حد الحرابة في عماد عبدالقوي المنصوري، يمني الجنسية، مشيرة إلى أنه نفذ الهجوم بتكليف من أحد "قادة تنظيم القاعدة، وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال" .

في حين قالت المحكمة الجزائية في الرياض، والتي أصدرت الحكم على الشاب، إن "ما أقدم عليه منفذ هجوم حديقة الملز، يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وتم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل، وتم تنفيذ ذلك صباح اليوم".

وأضافت: "فعل المذكور تضمن إفساداً وحملاً للسلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة وتخويفاً للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن".



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#الحرابة #طعن #موسم الرياض

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