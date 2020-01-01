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الداخلية بغزة: وصول 1186 مواطنا خلال ثلاثة أيام عبر معبر رفح

الخميس 16 أبريل 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: وصول 1186 مواطنا خلال ثلاثة أيام عبر معبر رفح


غزة / سما /

قالت وزارة الداخلية في غزة يوم الخميس ان مجموع من دخلوا عبر معبر رفح البري خلال الثلاثة أيام الماضية بلغ 1186 مواطنا ، بعد وصول 713 مواطنا عالقا الاربعاء.

وأكد العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام الهيئة العامة للمعابر بغزة أن أطقم هيئة المعابر، وبمساندة جميع الجهات المختصة من وزارتي الداخلية والصحة، تواصل عملها في تسهيل وصول المواطنين العالقين، مُتخذة كافة إجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار فيروس كورونا .


وأضاف: "تم نقل جميع المواطنين إلى مراكز الحجر في محافظات القطاع؛ لقضاء فترة الحجر الصحي الاحترازي لمدة 21 يوماً قابلة للتمديد وفق إجراءات وزارة الصحة".


وكانت وزارة الداخلية بغزة أعلنت فتح معبر رفح استثنائياً لمدة أربعة أيام (من الاثنين حتى الخميس)؛ من أجل تسهيل دخول العالقين في مصر.

#الداخلية #معبر رفح

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