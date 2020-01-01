ضراغمة: اتخاذ إجراءات وقائية لحفظ السلامة العامة في الدهيشة

بيت لحم / سما /

قال أمين سر حركة فتح في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، عامر ضراغمة، إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية تحفظ سلامة السكان فور الإعلان عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف ضراغمة لمراسلنا، إنه تم تقسيم المخيم إلى مربعات مع تحديد خارطة المخالطين استعدادا لأخذ العينات، إضافة الى إغلاقات داخل المخيم والشارع الرئيس القدس - الخليل، الذي يمر بمحاذاة المخيم .

وأشار الى انه تم تعقيم المخيم، مع إغلاق كامل لكل المحلات التجارية حتى المسموح لها، مطالبا المواطنين الالتزام بالتعاليم الوقائية في البقاء بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة .