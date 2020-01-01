الحكومة : تسجيل 6 اصابات جديدة وعودة الاصابة لمواطنة بعد شفائها

رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه تم تسجيل 6 إصابات منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم، ما يرفع أعداد الإصابات إلى 294 حالة في كافة محافظات الوطن.



وقال الكيلة، خلال الايجاز الحكومي، صباح اليوم الخميس: إن عدد حالات الشفاء في مختلف المحافظات بلغ 61 حالة، وأجرينا حتى الآن 2200 فحص مخبري لفيروس كورونا في فلسطين.



وأوضحت أنه طرأ انتكاسة على حالة أصيبت بالفيروس مرة أخرى بعد شفاءها ومكوثها في الحجر الصحي 14 يومًا، كما تم تعقيم مستشفى ثابت ثابت في طولكرم وقبل يومين فُتح قسم الطوارئ والمستشفى كاملاً سيفتح يوم السبت.



وأضافت الكيلة أنه من بين المصابين ممرضين اثنين، وعامل أربعيني، و3 إصابات بجبل المكبر لمسن نقل العدوى لابنته وزوجته.