البرغوثي: سياسة الإحتلال في القدس ومناطق (ج) خطيرة وإجرامية

رام الله / سما /

وصف د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية سياسة الإهمال الصحي، و التمييز العنصري، التي تمارسها سلطات الإحتلال في القدس و ما يسمى بمناطق (ج) التي تشكل 62% من الضفة الغربية بالخطيرة واللاإنسانية و أنها تهدد بإنتشار واسع لوباء الكورونا في هذه المناطق.

وقال البرغوثي " بدل ان تقوم هذه السلطات بواجبها كقوة إحتلال فإنها تصعد إقتحاماتها للمدن و البلدات والأحياء الفلسطينية كما جرى في قلنديا و كفرعقب و تل الرميدة، وتوسع اعتقالاتها، و تقمع لجان المساندة الصحية التي شكلها الفلسطينيون لمواجهة وباء الكورونا، كما جرى في سلوان و العيسوية و بيبت حنينا، بما في ذلك اقتحام وإغلاق عيادات صحية".

و قال البرغوثي أن الإهمال في اجراء الفحوصات للكورونا للعمال الفلسطينيين العاملين في مصانع و منشآت إسرائيلية أصابها الوباء هو المسؤول عن 73% من الإصابات بوباء الكورونا في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أن استمرارالحصار على قطاع غزة يهدد بكارثة صحية في حال انتشر الوباء فيه.