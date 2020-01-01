رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الخميس، تسجيل 3 اصابات بفيروس كورونا المستجد في دورا ونعلين وارتفاع حصية الوفيات بصفوف جالياتنا في العالم الى 36.

وفي الشأن الدولي، تناولت الصحف التنديد بقرار ترمب تعليق المساهمة المالية لبلاده في منظمة الصحة العالمية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- ثلاث إصابات بـ «كورونا» في دورا ونعلين.. و36 حصيلة الوفيات بصفوف جالياتنا بالعالم

- المفتي: «التراويح» ستكون في المنازل وتحري الهلال يقتصر على المختصين

- الزعنون: أبو جهاد كان ثائرا وفارسا من فرسان فلسطين الحقيقيين ورمزا للوحدة الوطنية

«- المجلس النرويجي»: عمليات الهدم الإسرائيلية للممتلكات الفلسطينية تقوض جهود وقفا نتشار «كورونا»

- سعد يعلن عن تقديم "الاتحاد" 5 ملايين شيقل لصندوق العمال

- عريقات: بريطانيا واليابان والنرويج ترفض مشروع ضم الأراضي المحتلة

- مشاركون في ندوة: دولة الاحتلال لم توفر خدمات طبية للمقدسيين في ظل جائحة كورونا

- تقرير: الولايات المتحدة أكثر دولة "صدرت" كورونا لإسرائيل

- تنديد عالمي بقرار ترمب وقف تمويل "الصحة العالمية" وبيلوسي تصفه بـ "الأحمق والخطير"

* "الأيام":

- تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الخليل ورام الله

- قرض بنكي مجمع للحكومة بـ 400 مليون دولار لتمويل موازنة الطوارئ

- المفتي: "التراويح" في المنازل وتحري الهلال مهمة المختصين

- ارتفاع إصابات "كورونا" داخل الخط الاخضر الى 448

- اتجاه لاستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان

- شبكة مستشفيات القدس تؤكد قرارها بوقف زيارات المرضى وتشديد الوقاية

- انتهاء المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة... والمفاوضات مستمرة

- تنديد واسع بقرار ترمب تعليق المساهمة المالية لبلاده في منظمة الصحة العالمية

- انخفاض نسبة الجرائم الجنائية والإلكترونية بشكل لافت في فلسطين منذ مطلع 2020

- "كورونا" في العالم: الوفيات تتجاوز الـ 133 ألفا

- هارفرد: أميركا قد تحتاج للتباعد الاجتماعي حتى العام 2022

- الأردن: السجن حتى 3 سنوات لكل من يخفي الإصابة بــ"كورونا"

- إصابة المئات من طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول بـ"كورونا"

* "القدس":

- تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي الخليل ورام الله

- 418 إصابة بالفيروس في الداخل الفلسطيني بينها 191 في الشمال و183 بالمثلث و41 بالنقب

131 وفاة و12501 إصابة بكورونا في إسرائيل

- انتهاء مهلة التفويض الجديدة لغانتس دون إعلان اتفاق لتشكيل حكومة إسرائيلية

- تنديد واسع بقرار ترمب تعليق المساهمة المالية في منظمة الصحة العالمية

- المفتي: "التراويح" ستكون في المنازل وتحري الهلال يقتصر على المختصين

- سفير الصين يشيد بإجراءات الحكومة بمواجهة "كورونا"، الدفعة الثانية من المساعدات الصينية إلى فلسطين ستصل نهاية الأسبوع الجاري

- غارة إسرائيلية على سيارة في طريق دمشق – بيروت

- لقاء في جامعة القدس حول سياسة الاحتلال وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمقدسيين