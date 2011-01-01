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تجدد الاتصالات بين "إسرائيل" وحماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

الخميس 16 أبريل 2020 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تجدد الاتصالات بين "إسرائيل" وحماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى


القدس المحتلة / سما /

كشف التلفزيون الاسرائيلي نقلا عن مصادر فلسطينية تأكيدها بتجدد الاتصالات بين إسرائيل وحماس، بهدف التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى.
ويأتي ذلك بعد وصول وفد من كبار مسؤولي حماس إلى مصر الأسبوع الماضي لدفع المفاوضات.

وبحسب مصادر فلسطينية اجتمع وفد من مسؤولي حماس في القاهرة الأسبوع الماضي مع المخابرات المصرية في محاولة لدفع صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. وعلم ان وفد الحركة ممثلا بالاسير المحرر موسى دودين اضافة الى مسؤول كبير من الذراع العسكري للحركة حضروا الاجتماع .


وبحسب مسؤولي حماس ، فإن اسرى صفقة جلعاد شاليط عام 2011 الذين اعيد اعتقالهم في 2015 هم سبب عدم استئناف المفاوضات بين الطرفين. حيث أرسل هؤلاء الاسرى رسالة إلى زعيم حماس يحيى السنوار طالبوه بشملهم في الصفقة الجديدة الامر الذي يصر عليه السنوار.

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