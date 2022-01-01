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الطقس: ارتفاع الحرارة نهاراً وفرصة لسقوط أمطار ليلاً

الخميس 16 أبريل 2020 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع الحرارة نهاراً وفرصة لسقوط أمطار ليلاً


رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من  معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من  معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق مختلف المناطق، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#حالة الطقس

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