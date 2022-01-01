العمادي: مستمرون بمساعدة مئات المواطنين المتواجدين بمراكز الحجر الصحي بقطاع غزة

غزة / سما /

قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، إن لجنته وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، ستواصل تقديم مساعداتها لمئات المواطنين المتواجدين بمراكز الحجر الصحي بقطاع غزة.

وأوضح العمادي في بيان صحفي، أن تقديم هذه المساعدات يأتي بناء على تعليمات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وضمن المنحة التي وجّه بتقديمها لسكان القطاع بقيمة 150 مليون دولار على مدى ستة أشهر، والتي تتضمن تقديم مساعدات لأهالي القطاع لمواجهة تفشي فايروس "كورونا" المستجد.

وبين أن المساعدات تشمل تقديم جميع وجبات الطعام اليومية ومياه الشرب للمحجورين صحيًا، إضافة إلى توفير بعض الأجهزة الكهربائية الأساسية، وكذلك الأثاث اللازم من أغطية وفرشات ومخدات.

وذكر العمادي أن لجنته وزعت طرودًا غذائية للمئات من عائلات المحجورين صحيًا والأسر المتعففة في القطاع، ضمن منحة أمير قطر لسكان القطاع.

وفي السياق، نبه إلى أنه من المقرر أن تنتهي يوم غد الخميس عملية توزيع المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة بواقع 100$ لكل أسرة.

وأوضح أن عملية الصرف استمرت على مدار أسبوعين وفق آلية جديدة لضمان سلامة المستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع تفشي فيروس "كورونا".

ونوّه العمادي إلى أن عملية تقديم جميع هذه المساعدات تتم بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، وبالتعاون الكامل مع الجهات الحكومية المختصة بغزة.