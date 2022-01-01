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الشرطة تغلق 35 محلاُ تجارياُ وتضبط 4 مركبات خالفت حالة الطوارئ بنابلس

الأربعاء 15 أبريل 2020 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق 35 محلاُ تجارياُ وتضبط 4 مركبات خالفت حالة الطوارئ بنابلس


نابلس / سما /

اغلقت الشرطة والمؤسسة الأمنية اليوم 35 محلاً تجارياً وحجزت 4 مركبات خالفت حالة الطوارئ بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان الشرطة والمؤسسة الأمنية شددت من إجراءاتها هذا اليوم من أجل ضبط حركة المواطنين والزامهم البقاء في منازلهم من اجل سلامتهم وحفاظاً عليهم من الإصابة بفايروس الكورونا والحد من انتشاره.

وأوضحت ان قوة شرطية لا زالت تقوم بحراسة وتامين أماكن الحجر الصحي وتتابع العمال القادمين للمحافظة بالتعاون مع لجان الطوارئ وضباط القواطع من الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة في كافة ارجاء المحافظة.

#الشرطة #نابلس #طوارئ

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