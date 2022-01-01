حملة تبرع بالدم في الظاهريه لدعم مستشفى الخليل الحكومي

الخليل / سما /

نظمت حركة فتح في الظاهرية، بالتعاون مع وزارة الصحه ومركز سما الطبي، اليوم الاربعاء، حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى الخليل الحكومي، حيث توافد العديد من المواطنين الى المركز منذ ساعات الصباح للتبرع بدمهم ضمن هذه الحملة.

وقال كمال جبارين، نائب أمين سر إقليم الجنوب في حركة فتح، "اعتدنا في حركة فنح على القيام بمبادرات خلاقة، حيث شعرنا بأن مشفى الخليل الحكومي بحاجة الى وحدات دم، لذا قمنا بتنظيم هذه الحملة بالتعاون مع مركز سما ووزارة الصحة، وكان الاقبال جيداً من الشباب، وهذا يعبر عن التكافل الاجتماعي، والتلاحم والانتماء الوطني عند أبناء شعبنا الذي يقف اليوم بكل أطيافه في مواجهة هذا الوباء وهذه المحنة".