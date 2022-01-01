الأردن: 4 اصابات كورونا جديدة والإجمالي 401

عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن ليرتفع الاجمالي إلى 401 حالة.

وقال خلال الايجاز الصحفي مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 15 حالة شفاء جديدة في المملكة ليرتفع اجمالي حالات الشفاء الى 250 حالة.

وتوزعت حالات الشفاء على النحو التالي: 9 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في مستشفى الملك المؤسس، ليصبح عدد المرضى في مستشفى الأمير حمزة 96 مريضاً، وفي إربد 24 حالة.

ولفت إلى أنه تم وضع مختبر طبي على الحدود ولن يسمح لأي سائق شاحنة بالدخول إلى الأردن قبل التأكد من عدم إصابته، والتزامه بالحجر المنزلي.