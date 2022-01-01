عريقات: بريطانيا واليابان والنرويج أكدت رفض الضم واستمرار دعمها "الأونروا"

رام الله / سما /

أجرى أمين سر اللجنة التنفيية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، اليوم الأربعاء، محادثات هامة مع كل من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، والمبعوث النرويجي لعملية السلام تور وينسلاند، والمبعوث الياباني لعملية السلام مساهورو كانو.

وقال عريقات إن محدثيه أكدوا مواقف بلدانهم بالرفض المطلق لأي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تحقيق السلام العادل والشامل لا يكون بفرض الإملاءات والضم، وإنما فقط من خلال المفاوضات والإقرار بالحقوق المعترف بها للشعب الفلسطيني، وفقاً للقرارات الدولية والأُممية ذات الصلة والشرعية والقانون الدولي، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع ما حزيران عام ١٩٦٧.

كما أكدت هذه الاطراف الصديقة دعم الحكومة الفلسطينية في جهودها لمكافحة كورونا، واستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.