البطريرك ثيوفيلوس الثالث يطلق المرحلة الثالثة من حملة توزيع الطرود الغذائية في عدة مناطق

القدس المحتلة / سما /

أطلق البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، اليوم الأربعاء، المرحلة الثالثة من حملة توزيع الطرود الغذائية في رام الله، والزبابدة، وبرقين، وطوباس، وعين عريك، وعابود، وجفنا، وبيرزيت، والطيبة، وذلك بعدما أتمت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية حملات توزيع مئات الطرود في كل من القدس وبيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا في المرحلتين السابقتين من الحملة.

وأكد الأب عيسى مصلح، الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن البطريرك أصدر تعليماته باستمرار تنفيذ الأعمال الإنسانية الإغاثية في مواجهة وباء كورونا خلال فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة. وأضاف أن دور بطريركية الروم الأرثوذكس الإنساني والديني في مجال تعزيز صمود المواطنين في هذه الظروف الصعبة تمت ترجمته عملياً من خلال تبرع البطريرك ثيوفيلوس الثالث بمبلغ نصف مليون شيكل لصندوق "وقفة عز" المخصص لتجنيد الدعم لوزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة في مواجهة وباء كورونا، بالإضافة الى قرار البطريرك إعفاء المستأجرين للعقارات الأرثوذكسية داخل أسوار البلدة القديمة في القدس من الإيجارات للعام 2020، وتبرع غبطته بمبلغ 50 ألف دينار لوزارة الصحة الأردنية للمساهمة في دعم جهودها لمحاربة الوباء، وحملات توزيع الطرود الغذائية.

ولفت الأب مصلح الى أن رجال الدين الأرثوذكس وبالتعاون مع أبناء الرعية من خلال المؤسسات الارثوذكسية استطاعوا إنجاح عملية إيصال مئات الطرود الغذائية الى الأُسر التي تعاني من ظروف أصعب من غيرها، خاصة في هذا الوقت الذي يقف فيه جميع محبي الخير والإنسانية الى جانب بعضهم البعض لكي ينتصر الإنسان على هذا الوباء. كما شكر الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية جميع الجهات الوطنية والشخصيات الاعتبارية التي تواصلت مع البطريركية للتعبير عن تقديرها للدور الذي تقوم به الكنيسة الأرثوذكسية في ظل هذه المحنة.