  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يطلق المرحلة الثالثة من حملة توزيع الطرود الغذائية في عدة مناطق

الأربعاء 15 أبريل 2020 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطريرك ثيوفيلوس الثالث يطلق المرحلة الثالثة من حملة توزيع الطرود الغذائية في عدة مناطق


القدس المحتلة / سما /

 أطلق البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، اليوم الأربعاء، المرحلة الثالثة من حملة توزيع الطرود الغذائية في رام الله، والزبابدة، وبرقين، وطوباس، وعين عريك، وعابود، وجفنا، وبيرزيت، والطيبة، وذلك بعدما أتمت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية حملات توزيع مئات الطرود في كل من القدس وبيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا في المرحلتين السابقتين من الحملة.

وأكد الأب عيسى مصلح، الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن البطريرك أصدر تعليماته باستمرار تنفيذ الأعمال الإنسانية الإغاثية في مواجهة وباء كورونا خلال فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة. وأضاف أن دور بطريركية الروم الأرثوذكس الإنساني والديني في مجال تعزيز صمود المواطنين في هذه الظروف الصعبة تمت ترجمته عملياً من خلال تبرع البطريرك ثيوفيلوس الثالث بمبلغ نصف مليون شيكل لصندوق "وقفة عز" المخصص لتجنيد الدعم لوزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة في مواجهة وباء كورونا، بالإضافة الى قرار البطريرك إعفاء المستأجرين للعقارات الأرثوذكسية داخل أسوار البلدة القديمة في القدس من الإيجارات للعام 2020، وتبرع غبطته بمبلغ 50 ألف دينار لوزارة الصحة الأردنية للمساهمة في دعم جهودها لمحاربة الوباء، وحملات توزيع الطرود الغذائية.

ولفت الأب مصلح الى أن رجال الدين الأرثوذكس وبالتعاون مع أبناء الرعية من خلال المؤسسات الارثوذكسية استطاعوا إنجاح عملية إيصال مئات الطرود الغذائية الى الأُسر التي تعاني من ظروف أصعب من غيرها، خاصة في هذا الوقت الذي يقف فيه جميع محبي الخير والإنسانية الى جانب بعضهم البعض لكي ينتصر الإنسان على هذا الوباء. كما شكر الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية جميع الجهات الوطنية والشخصيات الاعتبارية التي تواصلت مع البطريركية للتعبير عن تقديرها للدور الذي تقوم به الكنيسة الأرثوذكسية في ظل هذه المحنة.

#الكنيسة الأرثوذكسية #كورونا #طرود غذائية

الأكثر قراءة اليوم

التلفزيون المصري يعلن مقتل جميع المسلحين الذين اشتبكوا مع الأمن وسط القاهرة

صحيفة عبرية: وزارة الصحة تفشل بالسيطرة ونتنياهو لا يخشى الا على مستقبله

"هنية" يوجه رسالة مهمة للملك محمد السادس.. اليك مضمونها

شاهد: "الداخلية بغزة" تشرع بتصنيع الكمامات لتوزيعها على المواطنين

شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف سيارة على الحدود اللبنانية السورية ونجاة ركابها

علماء : التباعد الاجتماعي قد يستمر إلى 2022

هنية: لن نتخلى عن اسرانا لدى الاحتلال او السعودية ومتمسكون بالمصالحة مع "فتح"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الصحي.. وتطالب بالبقاء في البيوت وارتداء "الكمامة"عند الخروج

الحكومة الفلسطينية: لا إصابات بفيروس كورونا منذ الايجاز الصباحي وحتى الآن

قطر تقدم منحة مالية ثانية لدولة فلسطين وحسين الشيخ يعقب!

الجاليات

وفاة 37 فلسطيني وإصابة 760 آخرين في صفوف جالياتنا حول العالم جراء "كورونا"

اسرائيل تبدا مداولات للانتقال من لجم كورونا إلى "العيش في ظله"...