الحكومة الفلسطينية: لا إصابات بفيروس كورونا منذ الايجاز الصباحي وحتى الآن

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ الايجاز الصباحي وحتى الآن.

وأضاف ملحم في الايجاز المسائي حول مستجدات كورونا، مساء اليوم الأربعاء، "45 يوما من العزلة في مدينة بيت لحم، وما زال الشقيقان نيقولا وماريانا قواس يصارعان فيروس كورونا، بالأمل واليقين بالشفاء والعودة للحياة الطبيعية".

وأشار إلى أن فيروس كورونا عصف بالاقتصاد والمال وقطاع الأعمال في العالم، وأصااب الدول بالركود والانكماش، وظهرت تلك الأعراض على الموازنة الحكومية بانحسار كبير في حجم الضرائب ما يضعنا أمام تحدي الخروج من البيات الشتوي القصري للبحث عن حلول ووضخ السيولة المالية دون المس بالتدابير الوقائية التي بادرت لها الحكومة.

وشارك في الايجاز الصحفي المسائي إلى جانب المتحدث باسم الحكومة، وزير المالية شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا.

.. يتبع