القبض على 3 أشخاص سرقوا مدرسة تابعة للأونروا وسط قطاع غزة

غزة / سما /

ألقت المباحث العامة في المحافظة الوسطى القبض على ثلاثة لصوص سرقوا مدرسة الاعدادية "ب" التابعة لوكالة الغوث "الأونروا" في المحافظة.

وقال رئيس قسم مباحث النصيرات، النقيب محمد داوود: "إن مدير المدرسة تقدم بشكوى مفادها قيام مجهولين بالسطو ليلاً على المدرسة وتم خلاله سرقة جهاز بروجكتر وعدد من أنابيب الغاز من داخل المدرسة".

وأضاف النقيب داوود أنه تم عمل كشف معاينة وحصر للمشتبه بهم حيث وقع الاشتباه على المدعو (م.ح) والمدعو (ي.غ) والمدعو (ع.ع).

وأوضح داوود أنه تم استدعاء المذكورين وبالتحقيق معهم اعترفوا على قيامهم بعملية السرقة وبيع المسروقات في سوق النصيرات، حيث تم إحالتهم إلى مفتش تحقيق شرطة النصيرات لاستكمال الإجراءات القانونية.