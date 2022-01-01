تغريم مواطن من سلوان 5 آلاف شيكل بحجة اتصاله مع الصحة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

فرضت سلطات الاحتلال، اليوم الاربعاء، غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل على المواطن المقدسي شادي سمرين بتهمة التواصل مع وزارة الصحة الفلسطينية وفتح قاعة مسجد في البلدة وتهديد حياة الجمهور.

وقال سمرين في حديث مع المكتب الاعلامي في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، انه تم استدعائه مساء امس الثلاثاء، من قبل الشرطة الاسرائيلية إلى مركز " عوز" في جبل المكبر وأجرت معه تحقيقاً حول علاقته بوزارة الصحة الفلسطينية والتنسيق معها لنقل مصابين بفايروس " كورونا" من بلدة سلوان الى الحجر، متهمين اياه بمخالفة القانون وتنفيذ انشطة لصالح السلطة الفلسطينية في القدس. وأشار الى أنه تم التحقيق معه أيضاً حول علاقته مع بعض القيادات التنظيمية والمجتمعية والعشائرية ونشاطه الميداني وعلى مواقع التواصل، محذرين اياه من استمرار التعامل مع هذه الشخصيات.

وقال سمرين انه انكر جميع التهم الموجهة اليه، مؤكداً انه لم يمارس اي نشاط غير قانوني وانه كان يجري فحوصات طبيعية تتعلق بالفايروس، موضحاً أنه أطلق سراحه في ساعات الفجر الاولى اليوم الاربعاء، بكفالة أحد اقربائه والالتزام بالحبس المنزلي مدة خمسة أيام.

واضاف انه تم استدعائه مرة اخرى صباح ذات اليوم ، من قبل الشرطة والتي حررت له مخالفة بقيمة خمسة الاف شيكل بذريعة قيامه بأعمال تخرق السيادة الاسرائيلية في القدس