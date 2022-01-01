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الصحة العالمية ترد على ترامب: "لا وقت نضيعه"

الأربعاء 15 أبريل 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية ترد على ترامب: "لا وقت نضيعه"


جنيف /سما/

 علق مدير منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق التمويل الأمريكى لها، إن "لا وقت نضيعه" و"الشاغل الوحيد" للمؤسسة هو إنقاذ الأرواح من وباء كورونا.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على حسابه في موقع "تويتر": "لا وقت نضيعه الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشى فيروس كورونا المستجد"، دون الإشارة مباشرة لقرار ترمب.

ومنذ بضعة أيام، توجّه واشنطن انتقادات شديدة لسلوك المنظمة الأممية التى تتخذ من جنيف مقراً. وقد نددت الولايات المتحدة خصوصاً باتخاذ المنظمة مواقف اعتبرتها مؤيدة لبكين.

وتندد واشنطن خصوصاً بواقع أن التدابير التي اتخذتها لمواجهة الأزمة ولاسيما الإغلاق التدريجي للحدود، واجهت "مقاومة شديدة" من جانب منظمة الصحة العالمية التي "استمرّت في الإشادة بالمسؤولين الصينيين لاستعدادهم لتقاسم المعلومات".

ووفق قول ترمب، فإن الولايات المتحدة تساهم بمبلغ يتراوح ما بين 400 و500 مليون دولار سنوياً للمنظمة مقابل حوالي 40 مليون دولار "وحتى أقلّ" من جانب الصين.

#الصحة العالمية #الرئيس الامريكي #دونالد ترامب

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