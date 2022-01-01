اشتية يبحث مع الاتحاد العام لعمّال فلسطين عددا من القضايا في ظل أزمة "كورونا"

رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وبحث معه عددا من القضايا التي تهم العمال سواء الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية، أو داخل إسرائيل، في ظل أزمة فيروس "كورونا".

واطلع رئيس الوزراء من خلال الأمين العام للاتحاد، على الجهود المبذولة من جانبهم إلى جانب الحكومة وبالمشاركة مع لجان الطوارئ في المناطق الحدودية والمعابر مع إسرائيل لفحص العمال، في ظل هذه المعركة الوطنية التي تشارك فيها كل مفاصل المجتمع الفلسطيني لمواجهة انتشار الفيروس.

وأعلن سعد، خلال الاجتماع، عن تقديم الاتحاد مبلغ 5 مليون شيقل لصندوق العمال، الذي تساهم الحكومة فيه، بالإضافة لتقديم مبلغ بقيمة 1.5 مليون شيقل طرودا غذائية ستوزع في المحافظات.

بدوره، شكر رئيس الوزراء، الأمين العام للاتحاد والهيئة الإدارية على جهودهم المتواصلة في الدفاع عن حقوق العمال ومستحقاتهم، وسعيهم الحثيث لتقديم الدعم للمتعطلين منهم عن العمل خلال حالة الطوارئ.