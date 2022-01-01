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حاتمي: الجيش الإيراني أكثر جيوش العالم استعداداً

الأربعاء 15 أبريل 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاتمي: الجيش الإيراني أكثر جيوش العالم استعداداً


طهران /سما/

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي، " إن الجيش الإيراني من أكثر الجيوش استعدادا، من جميع النواحي ومن ضمنها المعدات والكوادر البشرية والتدريب والتخطيط."

وأضاف حاتمي في تصريحات صحفية "جيشنا اثبت استعداده ميدانيا ورأيناه بوضوح على مدى الأعوام الـ41 الماضية".

وأضاف "لله الحمد أن الجيش الإيراني يعد ضمن أكثر المؤسسات والأجهزة بصيرة ووعيا وإيمانا في البلاد حيث يدرك جيدا تهديدات ونوايا وأفكار العدو الخبيثة ومع إدراكه الصحيح للتطورات الإقليمية والعالمية أعد نفسه لمواجهة أي تهديد، وبناء عليه فإنه بعزمه واستعداده قد أوجد حالة الردع وأفهم العدو بأنه سيتلقى ردا قاصما إن ارتكب أي عدوان".

وتابع "حول ميزة الجيش الإيراني عن جيوش العالم الأخرى هو أنه جيش عقائدي رسالي وشعبي، أي أنه يعد قوة عسكرية ودفاعية قتالية ورادعة وفي الوقت ذاته يتميز أداؤه وسلوكه بالتعاليم السامية لمدرسة الإسلام ويعد قوة نابعة من صلب الشعب".

#ايران #الجيش الايراني

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