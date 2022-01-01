انشقاق 25 مسلحا من “مغاوير الثورة” وانضمامهم لقوات الجيش السوري في منطقة التنف

دمشق/وكالات/

كشف مصدر أمني سوري عن انشقاق 25 مسلحا من جيش “مغاوير الثورة” التابع للمعارضة السورية في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية والمحمية من قبل القوات الأمريكية شرق سورية ، لافتا إلى أنهم توجهوا الى الجيش السوري ليل الثلاثاء/ الاربعاء .

وقال المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) إن المنشقين من قوات النخبة بفصائل المعارضة الموجودة في قاعدة التنف بريف حمص الشرقي قرب الحدود السورية العراقية .

من جانبه ، كشف مصدر رفيع المستوى في المعارضة السورية في منطقة التنف عن أن ” عملية الانشقاق تمت بعد منتصف ليل الثلاثاء بقيادة غنام سمير الخضير والمعروف بـ “ابو حمزة” قائد إحدي المجموعات في جيش مغاوير الثورة ومعه تسعة عناصر ، وتسعة اشخاص مدنيين من منطقة الـ ( 55 كم ) قرب قاعدة التنف “.

وأكد المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لــ ( د. ب. أ ) أن ” جيش مغاوير الثورة اشتبك من العناصر المنشقة لمدة 10 دقائق وتوقف الاشتباك بسبب وجود أطفال ونساء بين المنشقين “.

وأضاف المصدر أن عدد مقاتلي جيش مغاوير الثورة في منطقة التنف حوالي 500 مقاتل إضافة إلى 300 آخرين من القوات الرديفة لحماية قاعدة التحالف في التنف من هجمات تنظيم داعش والقوات الايرانية المتواجدة في المنطقة .

ووفق المصدر ، ليست هذه المرة الأولى التي ينشق فيها عناصر من القوات المتواجد في المنطقة .

وتقدم قوات التحالف الدعم لجيش مغاوير الثورة إضافة الى جيش العشائر الذي كان يقاتل في ريف السويداء الشمالي الشرقي ضد تنظيم داعش القوات الجيش العربي السوري وبعد اتفاق بين الروس والقوات الأمريكية خرج مقاتلي جيش العشائر الى منطقة التنف .

ويوجد بجانب قاعدة التحالف الدولي في التنف منطقة الـ 55 كم ومخيم الركبان الذي يعيش فيه حالية حوالي تسعة آلاف شخص وهذه المنطقة شملت بقرار خفض التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا .