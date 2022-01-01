غيث: سيتم إغلاق عدة قرى وبلدات في شمال وشرق القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

قال محافظ القدس عدنان غيث، إنه سيتم اغلاق عدة قرى وبلدات في شمال وشرق القدس المحتلة بعد الإعلان عن إصابات جديدة فيها بفيروس كورونا.

وقال غيث في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، إن هذا الإجراء يهدف للسماح لمديرية الصحة والطب الوقائي الوطني من تتبع اجراءات السلامة العامة فيها وحماية أبناء شعبنا من تفشي الفيروس، خاصة بعد تخلي سلطات الاحتلال عن مسؤولياتها بصفتها قوة احتلال في توفير وسائل الوقاية والحماية للمقدسين من هذا الوباء.

وأشار غيث إلى اعتقال سلطات الاحتلال مساء أمس الثلاثاء، عضو لجنة الطوارئ في بلدة سلوان أحمد العباسي بعد استدعاءه للتحقيق مع مخابراتها في استهداف مستمر للجان الطوارئ بالمدينة المقدسة.