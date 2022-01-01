  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غيث: سيتم إغلاق عدة قرى وبلدات في شمال وشرق القدس المحتلة

الأربعاء 15 أبريل 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
غيث: سيتم إغلاق عدة قرى وبلدات في شمال وشرق القدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

 قال محافظ القدس عدنان غيث، إنه سيتم اغلاق عدة قرى وبلدات في شمال وشرق القدس المحتلة بعد الإعلان عن إصابات جديدة فيها بفيروس كورونا.

وقال غيث في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، إن هذا الإجراء يهدف للسماح لمديرية الصحة والطب الوقائي الوطني من تتبع اجراءات السلامة العامة فيها وحماية أبناء شعبنا من تفشي الفيروس، خاصة بعد تخلي سلطات الاحتلال عن مسؤولياتها بصفتها قوة احتلال في توفير وسائل الوقاية والحماية للمقدسين من هذا الوباء.

وأشار غيث إلى اعتقال سلطات الاحتلال مساء أمس الثلاثاء، عضو لجنة الطوارئ في بلدة سلوان أحمد العباسي بعد استدعاءه للتحقيق مع مخابراتها في استهداف مستمر للجان الطوارئ بالمدينة المقدسة.

#القدس #كورونا #عدنان غيث

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة: الوضع الصحي في القطاع مقلق للغاية.. وقرار بإلزام كافة كوادرها بارتداء الكمامات الطبية

غزة: استشهاد مواطن جراء انفجار عرضي في رفح

التلفزيون المصري يعلن مقتل جميع المسلحين الذين اشتبكوا مع الأمن وسط القاهرة

"هنية" يوجه رسالة مهمة للملك محمد السادس.. اليك مضمونها

صحيفة عبرية: وزارة الصحة تفشل بالسيطرة ونتنياهو لا يخشى الا على مستقبله

داخلية غزة: تعليمات مُشددة لمنع محاولات التسلل عبر الحدود باستخدام وسائل القوة الميدانية

علماء : التباعد الاجتماعي قد يستمر إلى 2022

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تبدا مداولات للانتقال من لجم كورونا إلى "العيش في ظله"...

الجاليات

وفاة 37 فلسطيني وإصابة 760 آخرين في صفوف جالياتنا حول العالم جراء "كورونا"

سيارة

شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف سيارة على الحدود اللبنانية السورية ونجاة ركابها

هنية

هنية: لن نتخلى عن اسرانا لدى الاحتلال او السعودية ومتمسكون بالمصالحة مع "فتح"

مفتي القدس

المفتي : المساجد ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية رمضان