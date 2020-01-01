  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالصور..

شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف سيارة على الحدود اللبنانية السورية

الأربعاء 15 أبريل 2020 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف سيارة على الحدود اللبنانية السورية


رام الله / سما /

قال إعلاميّون سوريون إنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة قرب نقطة المصنع، الواصلة بين دمشق وبيروت، اليوم، الأربعاء.

وذكرت قناة "إل بي سي آي" اللبنانيّة أن السيارة المستهدفة كانت تقلّ عناصر من حزب الله اللبناني إلى سورية، في حين اكتفت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء الإشارة إلى استهداف السيارة والقول إنها "مدنيّة".

ونقل مراسل موقع "المدن" اللبناني، أحمد الشامي، عن مصادر من ريف دمشق، أنّ السيارة تعرضت للاستهداف ضمن الأراضي السورية في منطقة جديدة يابوس، وأنّ "السائق تمكن من الهروب بعد أن أخطأ الصاروخ الأول هدفه".

ولم تسفر الاستهداف عن إصابات، بحسب الإعلاميين.

وتبيّن الصور الواردة من المكان أن السيارة، وهي جيب أسود من طراز شيروكي، تضرّرت بشكل كبير.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل النظام السوري، ولم تعرف الشخصيّة التي كانت المركبة تقلّها.

ويعود آخر هجوم إسرائيلي على سورية إلى مطلع نيسان/ أبريل الجاري، حيث استهدف طائرات إسرائيلية من فوق لبنان مطار الشعيرات العسكري في حمص.

وأعلن النظام السوري أنه أسقط عددًا من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيليّة من فوق العاصمة اللبنانيّة، بيروت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسميّة "سانا"، بعيد الهجوم، إلا أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت دمارا في 3 مواقع بالمطار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت المطار "بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي انفجار ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التصدي لتلك الضربات".



3



1

2

#طائرات الاحتلال #الحدود اللبنانية #الحدود السورية

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة: الوضع الصحي في القطاع مقلق للغاية.. وقرار بإلزام كافة كوادرها بارتداء الكمامات الطبية

فتح تشن هجوما حاد على احمد جبريل.. والسبب الرئيس الراحل ابو عمار

غزة: استشهاد مواطن جراء انفجار عرضي في رفح

صحيفة: الصين ألزمت "المرأة الخفاش" بالصمت بعد كشفها التكوين الجيني لمرض كورونا الجديد!

التلفزيون المصري يعلن مقتل جميع المسلحين الذين اشتبكوا مع الأمن وسط القاهرة

"هنية" يوجه رسالة مهمة للملك محمد السادس.. اليك مضمونها

صحيفة عبرية: وزارة الصحة تفشل بالسيطرة ونتنياهو لا يخشى الا على مستقبله

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية: لن نتخلى عن اسرانا لدى الاحتلال او السعودية ومتمسكون بالمصالحة مع "فتح"

مفتي القدس

المفتي : المساجد ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية رمضان

فيديو| الحكومة: تسجيل 3 إصابات جديدة "بكورونا" في دورا ونعلين ما يرفع العدد الى 332

نتنياهو

صحيفة عبرية: وزارة الصحة تفشل بالسيطرة ونتنياهو لا يخشى الا على مستقبله

الحكومة الفلسطينية : 19 إصابة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى"329"