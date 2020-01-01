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غزة: وزارة الزراعة تدعم بمليون دولار المزارعين في أزمة "كورونا"

الأربعاء 15 أبريل 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وزارة الزراعة تدعم بمليون دولار المزارعين في أزمة "كورونا"


غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة الزراعة بغزة إبراهيم القدرة اليوم الأربعاء، عن صرف مليون دولار لدعم صمود المزارعين بواقع 600 ألف دولار لقطاع الزراعة، و400 ألف دولار لقطاع الدواجن، وذلك من أجل تجاوز أزمة فيروس كورونا.

وقال القدرة في تصريح له، إن400 مزارع ومربي دواجن سيستفيدون من الدفعة الأولى من تعويضات المتضررين من فيروس كورونا والصرف لدفعة أخرى الأسبوع المقبل.

وتضررت الكثير من القطاعات بسبب حالة الطوارئ المعلنة بسبب فيروس كورونا، في ظل جهود كبيرة من الحكومة في قطاع غزة لمواجهة هذا الوباء والتخفيف عن المواطنين.

#كورونا #وزارة الزراعة #المزارعين

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