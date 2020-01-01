  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية والتعليم: امتحانات الثانوية في موعدها

الأربعاء 15 أبريل 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية والتعليم: امتحانات الثانوية في موعدها


رام الله / سما /

أكد مدير دائرة الامتحانات في التربية والتعليم محمد عواد، على موعد امتحان الثانوية العام المقرر في الثلاثين من الشهر المقبل.

وأفاد عواد أن الوزارة رغم إيقاف برنامج تخصص التكنولوجيا تواصل دراساتها مع الجامعات لمساندة الطلبة الحاليين لإنهاء دراستهم الجامعية.

وقال في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إن قرار إلغاء التخصص كان قراراً صعباً ولكنه استند الى دراسة وتقييم مع كافة جهات العلاقة من جامعات وكليات.

وتابع عواد بأن هناك معالجات تمت لإعطاء الطلبة مساقات مساندة لإلحاقهم بالكليات والتغلب على إشكالية الطلبة الملتحقين بالتخصص للعام الحالي والعام القادم.

من جهة ثانية، أشار عواد إلى أن امتحان التوظيف سيراعي التعليمات الصحية اللازمة لسلامة المتقدمين، مشيراً أنه الآن يتم تقديم الطلبات للتقدم للامتحان عبر الشبكة العنكبوتية الخاصة بديوان الموظفين.

#التربية والتعليم #امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة: الوضع الصحي في القطاع مقلق للغاية.. وقرار بإلزام كافة كوادرها بارتداء الكمامات الطبية

فتح تشن هجوما حاد على احمد جبريل.. والسبب الرئيس الراحل ابو عمار

غزة: استشهاد مواطن جراء انفجار عرضي في رفح

صحيفة: الصين ألزمت "المرأة الخفاش" بالصمت بعد كشفها التكوين الجيني لمرض كورونا الجديد!

التلفزيون المصري يعلن مقتل جميع المسلحين الذين اشتبكوا مع الأمن وسط القاهرة

"هنية" يوجه رسالة مهمة للملك محمد السادس.. اليك مضمونها

صحيفة عبرية: وزارة الصحة تفشل بالسيطرة ونتنياهو لا يخشى الا على مستقبله

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية: لن نتخلى عن اسرانا لدى الاحتلال او السعودية ومتمسكون بالمصالحة مع "فتح"

مفتي القدس

المفتي : المساجد ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية رمضان

فيديو| الحكومة: تسجيل 3 إصابات جديدة "بكورونا" في دورا ونعلين ما يرفع العدد الى 332

وزيرة الصحة: قافلة طبية تنطلق إلى غزة تحمل مستلزمات لمكافحة "كورونا"

نتنياهو

صحيفة عبرية: وزارة الصحة تفشل بالسيطرة ونتنياهو لا يخشى الا على مستقبله