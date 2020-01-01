التربية والتعليم: امتحانات الثانوية في موعدها

رام الله / سما /

أكد مدير دائرة الامتحانات في التربية والتعليم محمد عواد، على موعد امتحان الثانوية العام المقرر في الثلاثين من الشهر المقبل.

وأفاد عواد أن الوزارة رغم إيقاف برنامج تخصص التكنولوجيا تواصل دراساتها مع الجامعات لمساندة الطلبة الحاليين لإنهاء دراستهم الجامعية.

وقال في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إن قرار إلغاء التخصص كان قراراً صعباً ولكنه استند الى دراسة وتقييم مع كافة جهات العلاقة من جامعات وكليات.

وتابع عواد بأن هناك معالجات تمت لإعطاء الطلبة مساقات مساندة لإلحاقهم بالكليات والتغلب على إشكالية الطلبة الملتحقين بالتخصص للعام الحالي والعام القادم.

من جهة ثانية، أشار عواد إلى أن امتحان التوظيف سيراعي التعليمات الصحية اللازمة لسلامة المتقدمين، مشيراً أنه الآن يتم تقديم الطلبات للتقدم للامتحان عبر الشبكة العنكبوتية الخاصة بديوان الموظفين.