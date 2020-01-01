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هنية: لن نتخلى عن اسرانا لدى الاحتلال او السعودية ومتمسكون بالمصالحة مع "فتح"

الأربعاء 15 أبريل 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: لن نتخلى عن اسرانا لدى الاحتلال او السعودية ومتمسكون بالمصالحة مع "فتح"


غزة / سما /

جدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، التأكيد على حرص حركته على الافراج عن أسراها لدى الاحتلال الإسرائيلي والمعتقلين في السعودية، مشددا على أن حماس لن تتخلى عنهم أبدا.

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن هذا التصريح جاء خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس المنتدى العربي والدولي من أجل العدالة لفلسطين في لبنان معن بشور، والمنسق العام للمؤتمر القومي-الإسلامي في المغرب خالد السفياني.

وأوضحت أن هنية دعا المنظمات العربية الرسمية والشعبية، بأداء واجبها تجاه الأسرى والمعتقلين الذين يضحون بحريتهم من أجل القدس وفلسطين.

كما أكد هنية خلال الاتصالين الهاتفيين على تمسك حركته باتمام المصالحة مع حركة فتح وإنهاء الانقسام وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير.

وبحسب البيان، فإن كلا من بشور والسفياني قد ثمنا اتصال هنية بهما، مشيدين بدور حماس في مقاومة الاحتلال، وحرصها على توحيد الصف الفلسطيني والعربي.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو خمسة آلاف أسير، من بينهم 180 طفلا و43 امرأة منهن 16 أما، ومن بين هؤلاء الأسرى أكثر من 700 أسير وأسيرة بحاجة إلى تدخل طبي لمعاناتهم من إعاقات حركية وأمراض مزمنة وخطيرة.

وكشف عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس باسم نعيم عن أن الحركة تجري اتصالات مباشرة وعبر وسطاء مع السعودية لإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين وجهت لهم المملكة اتهامات بدعم كيانات إرهابية.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول توقع نعيم أن يتم إغلاق ملف هؤلاء المعتقلين بالسعودية قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وقال إن السلطات السعودية بدأت في 8 مارس/آذار الجاري بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية)، وهم مقيمون داخل أراضيها.

#اسماعيل هنية #حركة حماس #المكتب السياسي #الاسرى #حركة فتح

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