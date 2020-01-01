اتحاد المقاولين بغزة يسمح بالمشاركة في العطاءات والمشاريع

غزة / سما /

قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، السماح لشركات المقاولات بالمشاركة في كافة العطاءات شريطة الالتزام بشروط السلامة وإجراءات الوقاية والصحة العامة التي تمنع انتشار الوباء.

ودعا الاتحاد في بيان له، المؤسسات المشغلة الرسمية والأهلية والدولية إلى طرح العطاءات الجديدة ومواصلة العمل في المشاريع مع ضرورة فرض رقابة صارمة تضمن توفير وسائل الوقاية وإجراءات السلامة الصحية والمهنية والصحة العامة في المشاريع، وضمان صرف المستحقات المترتبة على المشاريع قبل طرح العطاء.

وأشار إلى أنه وجه مخاطبات رسمية وجهت إلى شركات المقاولات والمؤسسات المشغلة بهذا الشأن.

وبين الاتحاد أن قراره الجديد اتخذ على تغير المعطيات وانحصار المخاوف من انتشار الوباء في محافظات غزة، وبروز توجه لدى الجهات الرسمية للسماح بعودة الأنشطة الاقتصادية مع ضمان استمرار إجراءات الوقاية والسلامة والصحة العامة التي تمنع من انتشار وباء كورونا.

يذكر أن اتحاد المقاولين أصدر في 22 مارس المنصرم، قرارًا يقضي بوقف العمل في المشاريع، وعدم طرح عطاءات جديدة في سياق الإجراءات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ومنع الاختلاط.