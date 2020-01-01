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الهيئة العربية للطوارئ: 418 مصابا بزيادة 27 حالة جديدة في المجتمع العربي

الأربعاء 15 أبريل 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة العربية للطوارئ: 418 مصابا بزيادة 27 حالة جديدة في المجتمع العربي


الداخل المحتل / سما /

بلغ عدد المصابين العرب بفيروس الكورونا، صباح اليوم الأربعاء الساعة الثامنة صباحا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 418 مصابًا بزيادة 27 حالة جديدة وبارتفاع يقدر بـ7% مقارنة باليوم السابق.

وبلغ مجمل عدد الفحوصات نحو 20,381 مع زيادة في عدد الفحوصات يقدر بـ2,634 فحصا.

وتطرقت الهيئة العربية للطوارئ إلى توزيع الحالات من حيث المناطق، إذ سُجلت في منطقة الشمال 191 حالة لتشكل بنسبة 45% من مجمل الحالات، وسجلت في منطقة المثلث 183 حالة بنسبة 44%، وفي منطقة النقب 41 حالة بنسبة 10%، وسجلت في منطقة الجولان المحتل 3 حالات.

وتأتي أم الفحم في المرتبة الأولى، رغم الثبات في عدد الإصابات في اليومين الأخيرين، لتبلغ مع 48، وسجلت إصابة واحدة جديدة في جسر الزرقاء ليبلغ مجمل عدد المصابين 36 إصابة، وسجل ارتفاع حاد في رهط لتبلغ 30 إصابة مع تسجيل 10 إصابات جديدة بزيادة بنسبة 50%، ومن ثم دبورية مع 24 إصابة دون تغيير، وباقة الغربية مع 21 إصابة، وجت المثلث 19 إصابة، ثم طمرة 16 حالة دون تغيير.

ومن حيث كثافة تفشي الكورونا فقد بقيت جسر الزرقاء في المكان الأول بمعدل 244 مصابا لكل 100 ألف نسمة تليها دبورية بـ230، ومن ثم جت المثلث بـ159 حالة لكل 100 ألف مواطن.

هذا، وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 30.5 مصاب لكل 100 ألف وارتفع معدل الفحوصات في المجتمع العربي إلى 1,487 فحصا لكل 100 ألف مواطن.

#الهيئة العربية للطوارئ #كورونا

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