"زوم" تمنح العملاء تحكماً أكبر في مكان توجيه المكالمات

وكالات / سما /

أعلنت منصة "زوم" Zoom أنها ستتيح لعملاء النسخة المدفوعة اختيار مراكز البيانات التي يمكن توجيه المكالمات من خلالها ابتداء من 18 أبريل، وتأتي التغييرات بعد أن وجد تقرير صادر عن مختبر Citizen Lab بجامعة تورنتو أن Zoom ولدت مفاتيح تشفير لبعض المكالمات من الخوادم في الصين، حتى لو لم يكن هناك أي شخص موجود في الصين ضمن المكالمة.

وتقول Zoom إن عملاء النسخة المدفوعة سيكون بإمكانهم الاشتراك أو إلغاء الاشتراك في منطقة مركز بيانات معينة، وذلك بالرغم من أن العمل لن يتمكن من إلغاء الاشتراك في منطقته الافتراضية، وتوجد مراكز بيانات الخدمة في أستراليا وكندا والصين وأوروبا والهند واليابان وهونغ كونغ وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.

ولا يستطيع عملاء النسخة المجانية تغيير منطقة مركز البيانات الافتراضية، لكن لن يتم توجيه البيانات عبر الصين لأي عميل خارج الصين.

ونشر مختبر Citizen Lab في 3 أبريل تقريرًا يصف كيفية استخدم نظام تشفير Zoom المفاتيح المولدة عبر الخوادم في الصين، مما يعني نظريًا أن المسؤولين الصينيين يمكنهم مطالبة Zoom بالكشف عن مفاتيح التشفير هذه للحكومة.

وقال إريك يوان Eric Yuan الرئيس التنفيذي لشركة Zoom إن الخدمة فشلت في التنفيذ الصحيح لأفضل ممارسات الحماية الجغرافية المعتادة في ظل الاندفاع لتوفير سعة إضافية لتلبية الحاجة الكبيرة للمنصة أثناء جائحة فيروس كورونا، مضيفًا أن المنصة سمحت لاجتماعات معينة بالاتصال بالأنظمة في الصين، لكن لم يكن هذا هو السلوك المقصود وأن الشركة صححت المشكلة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة أن المنصة ستتوقف عن تطوير الميزات لمدة 90 يومًا في سبيل التركيز على إصلاح مشكلات الخصوصية والأمان، وقال أيضًا إن عدد مستخدمي Zoom قفز من 10 مليون مستخدم يوميًا في شهر ديسمبر إلى أكثر من 200 مليون مستخدم يوميًا في شهر مارس حيث توافد الناس على الخدمة أثناء تواجدهم في المنزل بسبب الوباء.