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المفتي : المساجد ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية رمضان

الأربعاء 15 أبريل 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي : المساجد ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية رمضان


القدس المحتلة / سما /

أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن جميع المساجد ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية شهر رمضان، وانه التزاما بالإجراءات المتبعة ستبقى صلوات الجماعة والجمعة معلقة بهدف الحفاظ على حياة أبناء شعبنا وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المفتي محمد حسين في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الأربعاء، انه وبسبب الأوضاع السائدة في فلسطين فان دور الإفتاء لن تدعو جماهير شعبنا الى تحري هلال شهر رمضان المبارك هذا العام منعا للتجمع والتجمهر وسيتم الاكتفاء بتحري أهل الاختصاص من مفتيين وبعض من أعضاء الجمعية الفلسطينية للفلكيين وسيعلن عن ثبوت رؤية الهلال والبدء بالصيام ببيان يبث عبر وسائل الاعلام.

#شهر رمضان #المفتي العام #محمد حسين #الطوارئ

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