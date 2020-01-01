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معبر رفح يعمل لليوم الثالت وعودة 346 مواطنًا عالقًا بالأمس

الأربعاء 15 أبريل 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
معبر رفح يعمل لليوم الثالت وعودة 346 مواطنًا عالقًا بالأمس


غزة / سما /

وصل قطاع غزة عبر معبر رفح 346 مواطناً عالقاً قادمين من الجانب المصري، أمس الثلاثاء، في اليوم الثاني من فتح المعبر استثنائياً لأربعة أيام في اتجاه الوصول فقط.

وقالت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني إن أطقمها سهّلت دخول 346 مواطناً وصلوا عبر المعبر خلال عمل أمس الثلاثاء، بعد اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

ولفتت الهيئة إلى أنه جرى نقل جميع المواطنين القادمين من معبر رفح إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة؛ لقضاء مدة 21 يوماً.

وقال رئيس هيئة المعابر والحدود العميد فؤاد أبو بطيحان، إن مجموع المواطنين الذين دخلوا قطاع غزة خلال اليومين الماضيين بلغ 473 مواطناً، في حين ينتظر المئات لتسهيل دخولهم خلال اليوم وغداً.

وأكد أبو بطيحان استمرار العمل في معبر رفح البري لتسهيل عودة المواطنين العالقين في الجانب المصري حتى يوم غد الخميس، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية بهذا الصدد.

وكانت الهيئة العامة للمعابر أعلنت فتح معبر رفح استثنائياً لمدة أربعة أيام في اتجاه الوصول فقط؛ من أجل تسهيل دخول العالقين في جمهورية مصر، وذلك من الإثنين حتى يوم غد الخميس.

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