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وزيرة الصحة: قافلة طبية تنطلق إلى غزة تحمل مستلزمات لمكافحة "كورونا"

الأربعاء 15 أبريل 2020 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: قافلة طبية تنطلق إلى غزة تحمل مستلزمات لمكافحة "كورونا"


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية  مي الكيلة، أن قافلة أدوية ستنطلق بعد ظهر يوم  الأربعاء إلى قطاع غزة محملة بمجموعة من الأصناف منها مستلزمات لأزمة كورونا وأخرى اعتيادية وأيضا شبكيات للقلب.

وأضافت الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين ، صباح الأربعاء، "لصعوبة وصول أهالي غزة إلى المستشفيات هنا أو في مصر، استطعنا أن نجد طريقة للتحويلات داخل قطاع غزة لنريح أهلنا هناك"، في إشارة إلى تحويلات مرضى القلب.

وأوضحت أن رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن أن شبكات القلب يجب أن تُعطى إلى أهلنا في قطاع غزة بشكل مجاني.

وأكدت الكيلة أن وزارة الصحة تعاقدت مع مستشفى الحياة من أجل الأمراض السرطانية ومتابعة أمراض السرطان في قطاع غزة، كما تعاقدت مع مستشفى القدس للقسطرة وغيرها.

وبشأن اصابات كورونا، توقعت وزيرة الصحة ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في فلسطين، بسبب عودة العمال من إسرائيل، مشيرة إلى أن الوتيرة ستكون عالية في الكشف عن الحالات.

وأكدت الكيلة أن الوزارة زادت من رقعة الفحوصات، ولفتت إلى أن الأنظار تتجه الآن إلى القدس بعد تسجيلات الحالات الجديدة، وهناك حاجة ماسة لعمل رصد وبائي للوصول إلى كافة المخالطين.

وقالت: "لدينا نقطة اتصال للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص كورونا، وسنتحرك يوم الأربعاء بهذا الاتجاه من خلال نقطة الاتصال حتى نعرف كيف نستطيع مساندة أهلنا في القدس وبالتالي نحن متجهون هناك"، داعية المواطنين في القدس للالتزام في بيوتهم.

وفيما يتعلق بالمساعدات التي تم تسليمها لوزارة الصحة من الصين، يوم الثلاثاء، أوضحت الكيلة إنه تم وضعها تحت الجرد وإدخالها إلى المستودعات من أجل الشفافية، وأيضا من أجل تجربتها والتأكد من مناسبتها للأجهزة الموجودة مسبقا، لافتة إلى اجتماع سيعقد صباح يوم الأربعاء لإقرارها واستخدامها وتوزيعها.

#مي كيلة #وزارة الصحة #الصحة #غزة

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