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تداعيات حريق النصيرات

غزة: النيابة تحصل على حكم باستمرار اغلاق محطة المشهراوي للغاز

الأربعاء 15 أبريل 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: النيابة تحصل على حكم باستمرار اغلاق محطة المشهراوي للغاز


غزة / سما /

قدمت النيابة العامة استئنافا ضد قرار المحكمة الإدارية المتضمن وقف قرار اللجنة الإدارية الحكومية بإغلاق محطة المشهراوي للغاز لحين الفصل في الاستدعاء ( 35/2020)، وذلك فور تبلغها بالقرار كونه صدر بحضور فريق واحد ودون حضور النيابة العامة لجلسة نظر الطلب المستعجل.

وأشارت النيابة الى انه وبتاريخ 13/4/2020 عقدت جلسة لنظر الاستئناف المذكور أمام محكمة العدل العليا، وبعد مرافعة النيابة العامة وممثل الشركة المذكور قررت المحكمة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلان تشكيل هيئة المحكمة الإدارية وإعادة الطلب للمحكمة الإدارية لنظره من جديد، مما يعني استمرار العمل بالقرار الحكومي القاضي بإغلاق المحطة المذكورة لحين الفصل النهائي في الاستدعاء.
وأكدت النيابة العامة في ذات الإطار على متابعة الإجراءات الجزائية في محاضر المخالفات المحالة من الجهات ذات الاختصاص بحق المحطات المخالفة لشروط الأمن والسلامة، وستباشر الإجراءات القانونية فور انتهاء التحقيقات.
وكان حريق اندلع في النصيرات بتاريخ الخامس من مارس وادى الى وفاة 24 مواطنا واصابة العشرات.

#النيابة العامة #حريق النصيرات

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