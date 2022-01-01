رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الأربعاء، اصدار الرئيس محمود عباس توجيهاته بأهمية العمل الحثيث على تطبيق أحكام القانون وملاحقة المخالفين لتدابير الطوارئ.

كما وأبرزت ايضا، تسجيل 19 اصابة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين، وارتفاع الوفيات من ابناء الجاليات الفلسطينية الى 31 وفاة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يصدر توجيهاته بأهمية العمل الحثيث على تطبيق أحكام القانون وملاحقة المخالفين لتدابير الطوارئ

- غيث: الاحتلال يضع العراقيل أمام أي عمل من طرفنا

- تسجيل 13 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و31 وفاة في صفوف ابناء الجاليات الفلسطينية بالعالم

- غيث: الاحتلال يضع العراقيل أمام أي عمل من طرفنا

- مستوطنون يعتدون على مواطنين ويحرقون مركبتين بالأغوار والاحتلال يقتحم المركز الطبي للجنة الطوارئ في سلوان

- فتح: أحمد جبريل يكمل دوره المأجور بالكذب والافتراء على القائد التاريخي أبو عمار

- الخليل: نظام عزل صحي متنقل يمتاز بخفة الوزن وسهولة طية

- "كورونا".. دول أوروبية تبدأ بتخفيف اجراءات العزل وركود عميق مرشح للتفاقم

* "الأيام":

- الرئيس يصدر توجيهاته بملاحقة مخالفي تدابير حالة الطوارئ

- تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 5 مسنين في مستشفى المطلع

- وقف التدابير المشددة المرتبطة بقرار الإغلاق في كل من بيتونيا ودير السودان

- نتنياهو وغانتس يسابقان الوقت لتشكيل حكومة قبل انتهاء مهلة ريفلين مساء اليوم

- أبو الغيط يحذر من مخطط إسرائيلي لضم أراض فلسطينية محتلة

- مستوطنون يحرقون مركبتين ويقطعون أشجار زيتون

- إصابة شاب خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا

- تأكيد على ضرورة توفير التمويل لـ"أونروا": ركيزة أساس للاستقرار والأن الإقليميين

- ارتفاع إصابات "كورونا" في الداخل الفلسطيني إلى 391

"- الصحة العالمية": أوروبا لم تشهد الذروة بعد في إصابات "كورونا"

- الأردن: حظر تجول شامل الجمعة والسبت وصلاة التراويح في المنازل

- "كورونا" في العالم: نحو 6 آلاف وفاة و62 ألف إصابة خلال 24 ساعة

* "القدس":

- 31 وفاة و697 إصابة في صفوف أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم

- الرئيس ينعى زوجة الشهيد القائد المفكر خالد الحسن

- 19 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

- عضو مركزية فتح مروان البرغوثي يدخل عامه التاسع عشر في الأسر

- 22 مؤسسة تطالب العالم بالوقوف في وجه سياسة الضم

- الليكود و "أزرق أبيض" يسابقان الزمن للاتفاق على تشكيل "حكومة طوارئ"

- اقتحام المركز الطبي للجنة الطوارئ في سلوان ومستوطنون يعتدون على مواطنين باالأغوار

- ترمب يصر أنه صاحب سلطة القرار بشأن فتح الاقتصاد

- نيويورك تايمر: أزمة كورونا العالمية ستغدو أشد حدة بكثير

- لجنة المتابعة العربية العليا: مواطنو الداخل الفلسطيني هم الأكثر عرضة للكورونا بسبب التمييز بالبنية التحتية والصحة

- التفكجي لـ"القدس" الاحتلال يستغل كورونا لتنفيذ مشاريع استيطانية استراتيجية