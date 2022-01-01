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126 الف وفاة والاصابات بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز المليونين

الأربعاء 15 أبريل 2020 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
126 الف وفاة والاصابات بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز المليونين


وكالات / سما /

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 126 ألف حالة، في حين تجاوز عدد المصابين بالفيروس المليونين حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 484 ألف شخص.

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء وفاة أكثر من 2200 شخص من جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2228 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 25.757 وفاة.

 
#كورونا #العالم #فيروس كورونا

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