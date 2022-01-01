ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في إسرائيل إلى 124

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ومسنّة، لترتفع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 124.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن المسنّة تبلغ من العمر 82 عامًا، وهي الضحيّة الـ14 من دار رعاية للمسنيّن في بئر السّبع.

ومساء الثلاثاء، ارتفعت حصيلة الإصابات الإجماليّة إلى 12,046 إصابة، من بينها 9,385 وصفت حالتهم طفيفة، و177 متوسطة، و175 خطيرة من بينهم 133 مصابا موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما تماثل 2,195 للشفاء.

وتخضع إسرائيل اليوم الأربعاء، إلى إغلاق شامل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ينتهي فجر غد الخميس.