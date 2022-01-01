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غزة: أسعار الدجاج اليوم الأربعاء

الأربعاء 15 أبريل 2020 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: أسعار الدجاج اليوم الأربعاء


غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 11 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 22 شيكلا بينما كبدة الدجاج 16 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 10 شواكل.

وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:

1 - كيلو الدجاج حي من 11 شيكل

2 - كيلو استيكات 22 شيكل

3 - دبوس الدجاج 15 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 10 شواكل

8- كيلو الشيش 22 شيكل

#الدجاج

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