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علماء : التباعد الاجتماعي قد يستمر إلى 2022

الأربعاء 15 أبريل 2020 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علماء : التباعد الاجتماعي قد يستمر إلى 2022


وكالات / سما /

قال علماء أمريكيون، إن اللجوء إلى التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا قد يستمر إلى العام 2022.

وأوضح علماء في دراسة صادرة عن كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، أن مسألة البقاء في المنازل، والتباعد الاجتماعي، قد تستمر عامين إضافيين، في حال لم يتم التوصل بشكل عاجل إلى لقاح لكورونا.

وبحسب ما نقل موقع "statnews" الأمريكي، عن علماء، فإن هذا الاعتقاد يخالف رؤية البيت الأبيض، التي تقول إن الجائحة ستنتهي الصيف المقبل.

وذكر الموقع أن العلماء أجمعوا على عدم وجود أي إمكانية لعودة الحياة إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الدراسة في ظل حديث متزايد عن إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة بشكل تدريجي، رغم تزايد الإصابات بكورونا.

وحتى صباح الأربعاء، سجلت الولايات المتحدة 613 ألف إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها 26 ألف حالة وفاة.

#التباعد الاجتماعي #كورونا

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