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القبض على شخص مشتبه بدهسه ضابط شرطه في بيت لحم

الأربعاء 15 أبريل 2020 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على شخص مشتبه بدهسه ضابط شرطه في بيت لحم


بيت لحم / سما /

ألقت الشرطه والاجهزه الامنيه مساء اليوم القبض على شخص مشتبه به بدهس ضابط في شرطة محافظة بيت لحم أثناء قيامه بواجبه على حاجز مره في مدينه بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامه والاعلام بالشرطه ان غرفة عمليات شرطة المحافظه قامت بالتعميم على كافة الاجهزه الامنيه العامله بالمحافظه بمواصفات الشخص والمركبه التي كان يقودها وبعد دقائق معدودة وصلت اشارة ان جهاز المخابرات العامه قام بالقبض على الشخص المشتبه به والتي بدورها قامت بتسليمه والمركبه حسب الأصول للشرطه التي بدأت باجراءات التحقيق للوقوف على ملابساته .

#الشرطة

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