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مستشفى المطلع يسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الثلاثاء 14 أبريل 2020 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى المطلع يسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

 أعلن مدير مستشفى المطلع في القدس المحتلة وليد نمور، الليلة، تسجيل إصابتين جديدتين في قسم المسنين بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين في المستشفى إلى 5.

وقال نمور،  إنه تم إجراء فحوصات لكافة المرضى في قسم المسنين الذي يضم 22 مريضا، وتبين إصابة اثنين الليلة، بعد اكتشاف إصابة ثلاثة صباح اليوم.

وأضاف أنه تم أيضا إجراء فحوصات للطواقم الطبية التي تعمل  بقسم المسنين وهم (20 شخصا)، ظهرت نتيجتهم سلبية، أي غير مصابين.

وأشار إلى أن حالة المصابين الـ5 مستقرة، إلا أنه تم تحويل 3 منهم إلى المستشفى الفرنسي، واثنين إلى مستشفى هداسا لوجود فشل كلوي لديهما.

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