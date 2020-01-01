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الاحتلال يقتحم المركز الطبي للجنة الطوارئ في سلوان

الثلاثاء 14 أبريل 2020 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم المركز الطبي للجنة الطوارئ في سلوان


القدس المحتلة / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المركز الطبي المعد من لجنة الطوارئ في سلوان بالقدس المحتلة، والمجهز من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية، بأن اقتحام المركز الطبي جاء تزامنا مع اقتحام منزل أمين سر حركة فتح في سلوان أحمد العباسي، وتسليم عائلته قرارا بتسليم نفسه إلى مركز تحقيق "عوز" الإسرائيلي.

وقال أمين سر "فتح" في أقليم القدس شادي مطور في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن سياسة الاحتلال من ملاحقة لجان الطوارئ وكوادر حركة "فتح"، واقتحام المراكز الصحية يدلل على مدى عنصريته، واعاقته كل محاولاتنا في تحسين الواقع الذي تعيشه المدينة المقدسة.

وأكد مطور ديمومة دعم صمود المقدسيين في مواجهة كورونا، بعد أن أخذت "فتح" على عاتقها منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا، توفير كافة السبل التي تضمن سلامة المقدسيين، لأننا اعتدانا أن هذا الاحتلال عنصري، ونحن لا نعترف بشريعته ونعترف بالسيادة الفلسطينية في القدس.

#الاحتلال #اقتحام #طوارئ #سلوان

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