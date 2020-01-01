الرئيس ينعى زوجة الشهيد القائد المفكر خالد الحسن

رام الله / سما /

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس زوجة الشهيد القائد المفكر خالد الحسن (أبو السعيد)، نهلة الحبّال، التي انتقلت إلى جوار ربها، اليوم الثلاثاء، في المغرب.

وتقدم الرئيس من ذوي الفقيدة وأبناء شعبنا، بأحرّ التعازي والمواساة، سائلاً المولى عز وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وولد خالد الحسن في مدينة حيفا عام 1928 لأسرة وطنية مسلمة احتضنت اجتماعات الشيخ عز الدين القسّام ورفاقه، وحصل على شهادة (المترك) من مدارس حيفا، ودرس الاقتصاد في لندن عام 1947. إلا أنه هجّر مع عائلته إثر النكبة عام 1948 إلى لبنان فسوريا ثم تفرّقوا في الشتات.

وانضم أبو السعيد إلى العمل السياسي مع بدايات الثورة في العام 1965، وتبوأ منصب رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ما بين ( 1968 - 1974 ) وعمل مفوّضاً للتعبئة والتنظيم ما بين ( 1971 - 1974 ))، وتسلم رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الفلسطيني خاصة منذ العام 1968، وكان عضوا في اللجنة المركزية لحركة "فتح" منذ انطلاقتها ورسمياً منذ العام 1967، وتسلم منذ الثمانينات مهمّة الإعلام.

توفي أبو السعيد في المملكة المغربية في السابع من تشرين أول عام 1994 بعد رحلة عطاء طويلة في خدمة وطنه وشعبه.